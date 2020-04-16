2020-04-16T18:01:54+03:00
Политика

«Поражен разбалансированностью общей работы»: Михаил Ведерников раскритиковал кураторов нацпроектов в Псковской области

Олег Томилин
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Фото ПАИ.Фото ПАИ.
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Сегодня, 16 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по реализации нацпроектов в регионе, на котором раскритиковал кураторов большинства нацпроектов за удручающе низкие темпы освоения средств.

Как сообщает «Псковское агентство информации», губернатор заявил в ходе совещание, что лучшие показатели по реализации в регионе показывает комитет по транспорту и дорожному хозяйству: контрактация [сумма заключенных контрактов от общего плана] по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет в Псковской области 86,8%.

«Общая контрактация за неделю составляет 4 %. В лидерах — нацпроект «Безопасные и качественные автодороги»: 86,8 %. Больше в позитивном ключе мне отметить некого, — подчеркнул губернатор. — Мы вместе с проектным офисом разобрали ряд проблемных вопросов. Я просто поражён разбалансированностью вашей общей работы. Мы зачем проводили все эти семинары, сессии, тратили время? Куда всё делось? Некоторые вопросы были решены за 5 минут по моему звонку. И это не звонки в Москву, это звонки в администрацию региона. Вопрос выделения 30 млн рублей на площадки решался два месяца. Один звонок [вице-губернатору, председателю комитета по финансам Псковской области Татьяне] Бариновой — и всё решилось. Выяснилось, что ей просто никто не сообщил ни о чём!»

В качестве еще одного примера неэффективной работы по нацпроектам губернатор привел задержку в открытии фельдшерско-акушерского пункта. «Есть председатель комитета, есть вице-губернатор, цена вопроса — 100-120 тысяч рублей — и мы не можем запустить фельдшерско-акушерский пункт!», - сказал глава региона. В связи с этим он заметил, что не хотел бы, чтобы сотрудники проектного офиса «Команды 2018» выезжали на площадку с лопатами и напомнил, что подобные вопросы решаются на уровне председателя комитета, а не губернатора.

Михаил Ведерников подчеркнул, что именно нацпроекты — приоритет в работе региональной власти. «Других стратегических задач у нас нет. Остальное — это текущие вопросы. От этой работы зависит отношение к региону на федеральном уровне. Мы так далеко не уедем», — сказал губернатор. Он добавил, что проблемы и препятствия в достижении целей должны прогнозироваться заранее, а не решаться по факту.

«Если вы этого не будете делать, это ваша личная проблема и профессиональная несостоятельность», — подытожил руководитель области.

Некоторые вопросы были решены звонком в 5 минут, но это не уровень губернатора, чтобы этим заниматься. И это не звонки в Москву, а здесь,в администрации.

Привел пример. 30 млн рублей средств на площадки решалось 2 месяца. Ведерников позвонил Бариновой (зам главы региона по финансам), она: Ок, мне просто никто не звонил, деньги есть.

«Мы так далеко не уедем. Отношение людей к нам портится так».

Еще раз напомнил: все нацпроекты - это абсолютный приоритет в работе. Других стратегических задач нет. Остальное - это текущие вопросы. От этой работы зависит отношение к Псковской области на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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