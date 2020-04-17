2020-04-17T09:44:59+03:00
Происшествия

В Пскове будут судить нетолерантного петербуржца за избиение несовершеннолетнего

Олег Томилин
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Жителя Санкт-Петербурга будут судить за то, что он избил несовершеннолетнего знакомого своей псковской подруги, приняв его за представителя нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном следственном управлении СУ СК РФ, в ночь на 5 января 2020 года обвиняемый, будучи пьян, возле одного из домов на улице Юбилейной в Пскове в ходе ссоры ударил кулаком в голову и сбил с ног несовершеннолетнего знакомого. Затем он продолжил избиение лежачего потерпевшего. В результате юноша получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с переломами костей свода черепа и лицевого скелета.

Агрессивному мужчине были предъявлены обвинения по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Уголовное дело по данному факту вел следственный отдел по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области. Его расследование завершено: следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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