Пожилой житель Ленобласти отправится на принудительное лечение за наезд на островского сотрудника ДПС

17 Апр 2020 2020-04-17T09:51:58+03:00

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62-летний житель Ленинградской области отправится на принудительное лечение из-за того, что, будучи пьяным, попытался переехать на своем автомобиле остановившего его сотрудника ДПС в Островском районе Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в следственном управлении по Псковской области СУ СК РФ, мужчине были предъявлены обвинения, предусмотренные ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В суде было установлено, что ранним утром 26 июля 2019 года пьяного водителя остановил на федеральной трассе Петербург - Псков - Невель в городе Острове инспектор ДПС, который перед этим получил ориентировку на автомобиль мужчины в связи с сообщениями граждан о неадекватном управлении автомобилем.

В момент задержания нарушитель правил дорожного движения совершил наезд на полицейского.

При этом злоумышленнику в ходе предварительного расследования удалось скрыться и он был объявлен в федеральный розыск. При попытке получить вид на жительство в сопредельном государстве мужчина был задержан компетентными органами иностранного государства и выдворен в Россию, где заключен под стражу.

По результатам проведения психиатрической судебной экспертизы было установлено, что подэкспертный страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. В связи с этим судом принято решение о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера. Принудительное лечение он будет проходить в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

ИСТОЧНИК KP.RU