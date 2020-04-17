2020-04-17T10:11:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Один из двух предварительных коронавирусных диагнозов у великолучан не подтвердился

Олег Томилин
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Один из двух предварительно положительных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, взятых у жителей Великих Лук, не подтвердился в Пскове. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», об этом сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Великих Луках Максим Максимов.

«Как сообщалось в СМИ, вирус COVID-19 в первом тестировании был выявлен у двух жителей Великих Лук, которые были немедленно госпитализированы в инфекционный стационар города Пскова. Там им повторно отобрали пробы на коронавирусную инфекцию, по результатам второго анализа наличие COVID-19 подтвердилось только у одного пациента. В данный момент ожидаются ответы по обоим случаям из специализированной лаборатории, которые окончательно подтвердят или опровергнут диагноз. Такая сложная многоступенчатая диагностика позволяет максимально исключить ошибку при постановке диагноза», — цитирует Максима Максимова пресс-служба администрации Великих Лук.

По словам руководителя территориального отдела Роспотребнадзора, параллельно с проведением диагностики этих граждан был выявлен весь круг их контактов в последнее время. В этой группе риска также были проведены исследования на коронавирусную инфекцию — и все результаты оказались отрицательными.

«Но все контактные лица все равно будут находиться на самоизоляции 2 недели под контролем сотрудниками полиции», — уточнил Максим Максимов.

Он также призвал великолучан ответственно отнестись ко всем введенным противоэпидемиологическим мероприятиям: «Сегодня от каждого жителя города, от его сознательного отношения к данным мероприятиям зависит то, как будут развиваться события в дальнейшем, насколько печальной будет статистика заболевших, а также летальных исходов».

Как отмечает газета, все профильные службы Великих Лук, в том числе Роспотребнадзор и учреждения здравоохранения, готовы к приему, изолированию и оперативному оказанию медицинской помощи больным с подозрением на коронавирусную инфекцию. Тест-системы имеются в достаточном количестве, есть определенный запас, ГИДР-лаборатория оснащена всем необходимым для проведения экспресс-диагностики коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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