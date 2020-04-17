2020-04-17T10:35:56+03:00
Общество

Курировать расследования особо важных дел прошлых лет в Псковской области будет Алексей Назаренко

Олег Томилин
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Алексей Назаренко. Фото СУ СК РФ по Псковской области.Алексей Назаренко. Фото СУ СК РФ по Псковской области.
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Руководителем третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) аппарата следственного управления по Псковской области СУ СК РФ назначен Алексей Назаренко.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в управлении, третий отдел был сформирован в марте 2020 года для расследования и раскрытия неочевидных преступлений, совершенных в прошлые годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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