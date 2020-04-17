Курировать расследования особо важных дел прошлых лет в Псковской области будет Алексей Назаренко

17 Апр 2020 2020-04-17T10:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководителем третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) аппарата следственного управления по Псковской области СУ СК РФ назначен Алексей Назаренко.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в управлении, третий отдел был сформирован в марте 2020 года для расследования и раскрытия неочевидных преступлений, совершенных в прошлые годы.

ИСТОЧНИК KP.RU