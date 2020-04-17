Курировать расследования особо важных дел прошлых лет в Псковской области будет Алексей Назаренко
Алексей Назаренко. Фото СУ СК РФ по Псковской области.
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Руководителем третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) аппарата следственного управления по Псковской области СУ СК РФ назначен Алексей Назаренко.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в управлении, третий отдел был сформирован в марте 2020 года для расследования и раскрытия неочевидных преступлений, совершенных в прошлые годы.
ИСТОЧНИК KP.RU