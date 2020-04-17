Жительниц Пскова и Великих Лук подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев
Жительниц Пскова и Великих Лук подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, безработная псковичка 1989 года рождения, проживающая в доме по Ленинградскому шоссе, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданки Республики Латвия. Женщина уже дала признательные показания.
А в Великих Луках местная жительница 1966 года рождения, проживающая в квартире дома по улице Ботвина, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан. По данным фактам полицией проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU