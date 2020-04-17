17 Апр 2020 2020-04-17T10:40:31+03:00

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Жительниц Пскова и Великих Лук подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, безработная псковичка 1989 года рождения, проживающая в доме по Ленинградскому шоссе, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданки Республики Латвия. Женщина уже дала признательные показания.

А в Великих Луках местная жительница 1966 года рождения, проживающая в квартире дома по улице Ботвина, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан Республики Таджикистан. По данным фактам полицией проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU