За сутки число подтвержденный случаев заражения COVID-19 в Псковской области выросло на 11

17 Апр 2020 2020-04-17T11:39:31+03:00

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По сравнению со статистикой распространения коронавирусной инфекции в Псковской области на утро минувшего дня, 16 апреля, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло сразу на 11 — с 33 до 44.

С подозрением на коронавирус, как и прежде, в регионе насчитывается 4 пациента, а вот число госпитализированных в инфекционную больницу с характерными симптомами также заметно выросло — с 20 до 37.

Также в Псковской области осталась на прежнем уровне статистика по умершим и выздоровевшим от коронавируса: 5 случаев к 8.

Количество проведенных тестов на COVID-19 увеличилось до 5007, сообщает официальный канал по ситуации с распространением коронавируса в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU