Главный санврач Псковской области пригрозил магазинам и продавцам карами за нарушение санитарных норм

17 Апр 2020 2020-04-17T11:49:36+03:00

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Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил, что многие магазины, особенно сетевые, в том числе их сотрудники, нарушают санитарные правила, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим санитарные власти намерены проводить соответствующие проверки и жестко реагировать на нарушения, сообщил он сегодня, 17 марта, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Псковичи неоднократно жалуются, что продавцы без масок и перчаток работают с товаром, рассказал Александр Нестерук. «Мы вынуждены будем принимать меры. Силовые органы теперь могут и по санитарным нормам составлять протоколы, ответственность ужесточена», — отметил он.

Что касается жалоб о нарушении санитарных норм на предприятиях, главный санитарный врач сказал: «В наш адрес не поступало сигналов о нарушении санитарных норм на предприятиях. Никто не сообщил, что на производстве нарушаются гигиенические требования». Он пояснил, что предприятия, получившие возможность работать, в основном добросовестно соблюдают ограничительные меры, потому что знают, что в случае распространения заболевания их работу могут приостановить.

ИСТОЧНИК KP.RU