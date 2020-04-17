2020-04-17T11:49:36+03:00
Экономика

Главный санврач Псковской области пригрозил магазинам и продавцам карами за нарушение санитарных норм

Олег Томилин
Поделиться:
Александр Нестерук.Александр Нестерук.
Изменить размер текста:

Главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил, что многие магазины, особенно сетевые, в том числе их сотрудники, нарушают санитарные правила, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим санитарные власти намерены проводить соответствующие проверки и жестко реагировать на нарушения, сообщил он сегодня, 17 марта, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Псковичи неоднократно жалуются, что продавцы без масок и перчаток работают с товаром, рассказал Александр Нестерук. «Мы вынуждены будем принимать меры. Силовые органы теперь могут и по санитарным нормам составлять протоколы, ответственность ужесточена», — отметил он.

Что касается жалоб о нарушении санитарных норм на предприятиях, главный санитарный врач сказал: «В наш адрес не поступало сигналов о нарушении санитарных норм на предприятиях. Никто не сообщил, что на производстве нарушаются гигиенические требования». Он пояснил, что предприятия, получившие возможность работать, в основном добросовестно соблюдают ограничительные меры, потому что знают, что в случае распространения заболевания их работу могут приостановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предложение Михаила Ведерникова обратиться в Минобороны для переноса сроков призыва поддержали члены областной призывной комиссии
18 апреля в Псковской области ожидается облачная погода и до +10 градусов тепла
Увеличенную зарплату должны получать все сотрудники псковской «скорой» — губернатор
Михаил Ведерников поручил обеспечить месячный запас защитных средств на псковской станции скорой помощи
Мэры городов-побратимов выразили поддержку псковичам
В Пскове началась раздача продуктовых наборов для детей из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья
В Пскове из-за ремонта закроют для движения несколько участков улиц
Пожарные спасли на пожаре в Плюссе двух человек
Главный санврач Псковской области пригрозил магазинам и продавцам карами за нарушение санитарных норм
За сутки число подтвержденный случаев заражения COVID-19 в Псковской области выросло на 11
Жительниц Пскова и Великих Лук подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев
Курировать расследования особо важных дел прошлых лет в Псковской области будет Алексей Назаренко
Один из двух предварительных коронавирусных диагнозов у великолучан не подтвердился
Пожилой житель Ленобласти отправится на принудительное лечение за наезд на островского сотрудника ДПС