Пожарные спасли на пожаре в Плюссе двух человек

17 Апр 2020 2020-04-17T11:57:53+03:00

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Сегодня ночью, 17 апреля, в Плюссе на улице Победы загорелось потолочное перекрытие в доме на 2 семьи. Как сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожарным удалось спасти 2 человек. При этом были задействованы в тушении 5 сотрудников ведомства и 2 единицы техники.

Также минувшей ночью, около 02:00, в деревне Городище Островского района сгорела баня и хозяйственная постройка. Причиной пожара стало короткое замыкание. Пожарным удалось спасти жилой дома.

ИСТОЧНИК KP.RU