В Пскове из-за ремонта закроют для движения несколько участков улиц

17 Апр 2020 2020-04-17T12:44:45+03:00

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В связи с проведением работ по реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове с 8:00 18 апреля до 23:59 31 мая для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Стахановской от улицы Металлистов до улицы Советской. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в качестве объезда определены улица Советская и улица Металлистов.

Также, в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 6:00 23 апреля до 23.59 4 мая закрывается для движения автотранспорта участок улицы Труда от улицы Школьной до Леона Поземского. В качестве объездов определены улицы Школьная, Олега Кошевого, Герцена.

В связи с возможными заторами из-за перекрытий дорог автомобилистам рекомендуют использовать пути движения по улице Ипподромной через мост Александра Невского и по улице Инженерной через Кузнецкий мост.

Администрация Пскова заранее принесла горожанам извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU