В Пскове началась раздача продуктовых наборов для детей из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья

17 Апр 2020 2020-04-17T12:52:10+03:00

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Сегодня, 17 апреля, в Пскове в соответствии с решением губернатора Михаила Ведерникова началась раздача продуктовых наборов школьникам из малообеспеченных семей и детям со статусом ограниченных возможностей здоровья. Эти наборы компенсируют бесплатные школьные обеды, которые сейчас из-за карантинных мер эти не получают.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в школах № 11, 13, 16 и 17, с 10:00 продуктовые наборы весом 16 кг вручают родителям детей.

Напомним, состав наборов был утвержден региональной администрацией совместно с управлением Роспотребнадзора в Псковской области. В него входят 4 банки рыбных консервов, упаковка гречки, 2 упаковки риса, 2 кг муки, 1 л масла, упаковка макарон, упаковка сахара, сухой завтрак, консервированная кукуруза, 2 л сока, 4 л молока, шоколад, сгущенное молоко, чёрный чай, какао и печенье.

Такие наборы сегодня получат более 500 семей.

В управлении образования администрации города, заметили, что начали выдачу наборов именно с тех школ, которые находятся на городских окраинах.

Сообщается, что раздача наборов продолжится в субботу и в понедельник.

Графики выдачи продуктов составляются таким образом, чтобы избежать контакта получателей друг с другом в целях профилактики распространения коронавируса.

В общей численности закуплено и организована раздача наборов для 3511 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU