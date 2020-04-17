Мэры городов-побратимов выразили поддержку псковичам

17 Апр 2020 2020-04-17T12:55:59+03:00

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Несмотря на пандемию, охватившую страны Европы, взаимосвязь Пскова с городами - побратимами не только не теряется, а наоборот — отношения выходят на новый виток развития, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета.

Так, подписана Декларация о дальнейшем развитии партнерских отношений между Псковом и Нейменгемом (Нидерланды), которыми являются породненными городами с 1987 года. Целью сотрудничества является укрепление доверия и взаимопонимания между жителями обоих городов, разработка совместных проектов, обмен опытом и информацией в различных сферах жизни городов. Предполагается, что документ будет иметь силу до 2025 года.

Кроме того, в стадии двустороннего согласования находится Декларация о дальнейшем сотрудничестве с породненным городом Куопио. Куопио - первый породнённый город Пскова. После Второй мировой войны Псков и Куопио стали одними из первых, кто взялся заново прокладывать путь к взаимопониманию и примирению, установив контакт в мае 1966 года (в Куопио договор был подписан 28 мая 1967 года).

В связи с отменой международных мероприятий некоторые из них переносятся в онлайн-формат. Так, в этом году исполняется 30 лет со дня подписания Договора о партнёрстве между Псковом и немецким Нойсом. 25 апреля в Нойсе должно было состояться открытие совместной выставки художников Пскова и Нойса, посвященной творческому осмыслению понятия «Город». В настоящее время готовится интернет-версия данной выставки и соответствующий каталог.

Как сообщили в отделе зарубежных связей Псковской городской Думы, мэры городов-побратимов, а также других европейских городов присылают в адрес главы Пскова слова поддержки псковичам.

«Во времена коронавируса мы все в одинаковой ситуации и боремся за то, чтобы лучшим образом организовать нашу повседневную жизнь. Так, наряду с борьбой против пандемии мы пытаемся сохранить нашу экономику и рабочие места. Наши принципы к руководству ситуацией - делать все, чтобы замедлить распространение вируса. Все следующие дни и недели потребуют наших сил. И все же в эти тяжелые времена надежда есть. Она состоит в том, что нынешняя ситуация нас всех делает ближе друг к другу и заставляет сконцентрироваться на человечности, любви к ближнему и желании помочь. Совершенно естественно, что города побратимы остаются друг с другом в контакте и информируют друг друга о состоянии населения, просят и предлагают помощь. Желаю Вам и жителям Пскова здоровья, сил для того, чтобы выстоять в это время, - говорится в письме за подписью бургомистра города Нойса Райнера Бройера.

Мэр Тарту Урмас Клаас убежден, что «вместе с жителями Тарту и друзьями в России и Эстонии, партнерами во всем мире мы намного сильнее в управлении всей ситуацией и борьбе с COVID-19».

ИСТОЧНИК KP.RU