Михаил Ведерников поручил обеспечить месячный запас защитных средств на псковской станции скорой помощи
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 апреля, в сопровождении председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко посетил псковскую станцию скорой помощи и расспросил сотрудников о том, хватает ли им защитных средств для работы в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Главврач станции Михаил Мартынов сообщил, что на станции имеется запас из 12 тысяч медицинских масок, 30 тысяч перчаток, 400 защитных костюмов. По его словам, с текущей нагрузкой по вызовам за день уходит 20 костюмов.
Он добавил, что есть дефицит респираторов и защитных очков.
В ответ губернатор сообщил, что на следующей неделе на станцию поставят 400 очков, а также поручил сформировать месячный запас всех необходимых защитных средств.
Также в ходе осмотра станции губернатора показали самодельные защитные щитки, заменяющие медикам маски: их на 3D-принтерах печатают и передают в дар энтузиасты.
ИСТОЧНИК KP.RU