2020-04-17T13:07:07+03:00
Общество

Михаил Ведерников поручил обеспечить месячный запас защитных средств на псковской станции скорой помощи

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Фото ПАИ.Фото ПАИ.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 апреля, в сопровождении председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко посетил псковскую станцию скорой помощи и расспросил сотрудников о том, хватает ли им защитных средств для работы в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Главврач станции Михаил Мартынов сообщил, что на станции имеется запас из 12 тысяч медицинских масок, 30 тысяч перчаток, 400 защитных костюмов. По его словам, с текущей нагрузкой по вызовам за день уходит 20 костюмов.

Он добавил, что есть дефицит респираторов и защитных очков.

В ответ губернатор сообщил, что на следующей неделе на станцию поставят 400 очков, а также поручил сформировать месячный запас всех необходимых защитных средств.

Также в ходе осмотра станции губернатора показали самодельные защитные щитки, заменяющие медикам маски: их на 3D-принтерах печатают и передают в дар энтузиасты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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