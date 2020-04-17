Увеличенную зарплату должны получать все сотрудники псковской «скорой» — губернатор

17 Апр 2020 2020-04-17T13:12:22+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 апреля, в ходе посещения псковской станции скорой помощи выяснил, что повышенную двое зарплату за работу во время пандемии коронавируса получили только сотрудники выездных бригад, непосредственно контактирующие с больными.

«Увеличение зарплат в 2 раза должно касаться всех медиков псковской «скорой», — заявил глава региона. Он поручил председателю комитета по здравоохранению Марине Гаращенко подготовить уточненные списки сотрудников и до понедельника сделать перерасчет.

Также он заявил, что под страхование за счет области должны попасть также все сотрудники станции без исключений.

ИСТОЧНИК KP.RU