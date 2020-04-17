Увеличенную зарплату должны получать все сотрудники псковской «скорой» — губернатор
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 апреля, в ходе посещения псковской станции скорой помощи выяснил, что повышенную двое зарплату за работу во время пандемии коронавируса получили только сотрудники выездных бригад, непосредственно контактирующие с больными.
«Увеличение зарплат в 2 раза должно касаться всех медиков псковской «скорой», — заявил глава региона. Он поручил председателю комитета по здравоохранению Марине Гаращенко подготовить уточненные списки сотрудников и до понедельника сделать перерасчет.
Также он заявил, что под страхование за счет области должны попасть также все сотрудники станции без исключений.
ИСТОЧНИК KP.RU