18 апреля в Псковской области ожидается облачная погода и до +10 градусов тепла
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В субботу, 18 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также в субботу в области прогнозируется западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -3…+2 градусов Цельсия, днем +5…+10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU