18 апреля в Псковской области ожидается облачная погода и до +10 градусов тепла

17 Апр 2020 2020-04-17T14:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 18 апреля, на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также в субботу в области прогнозируется западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью -3…+2 градусов Цельсия, днем +5…+10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU