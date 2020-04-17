Предложение Михаила Ведерникова обратиться в Минобороны для переноса сроков призыва поддержали члены областной призывной комиссии

17 Апр 2020 2020-04-17T14:34:26+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 17 апреля, провел заседание призывной комиссии Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, в совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти, правоохранительных и военных структур, в режиме видеоконференцсвязи — председатели призывных комиссий городов и районов области.

Глава региона проинформировал участников заседания, что для Псковской области Генштаб ВС РФ установил задание на весенний призыв — призвать в войска порядка 900 человек.

При этом Михаил Ведерников обратил внимание, что, по прогнозам, пик заболевания коронавирусной инфекцией будет приходиться как раз на начало — середину мая. «Есть риски, что мы создадим сложную ситуацию и для призывников, и для жителей, в первую очередь, наших крупных городов — Пскова и Великих Лук. Люди массово поедут из районов. Кроме того, я предполагаю, что ограничения на период начала призыва сохранятся, поэтому будут нарушаться предписания главного санитарного врача РФ, санитарного врача региона, рекомендации правительства РФ, Указ губернатора и ряд других нормативно-правовых документов», — заметил глава региона.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на обеспечение работы призывных комиссий медицинскими специалистами. «У нас в регионе серьезный дефицит медиков. Нам придется отвлечь их от борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас как раз огромную работу проводим, чтобы с периферии их привлечь на передовую. Кроме того, всех призывников придется тестировать, а это около 3,5 тыс. человек, вызываемых на призывные комиссии. На сегодняшний день мы ежедневно можем проводить около 360 тестов. Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска — только на тестирование призывников. Это недопустимо», — подчеркнул он и призвал членов областной призывной комиссии поддержать обращение в Министерство обороны России о переносе сроков весеннего призыва, чтобы его можно было провести без дополнительных рисков для призывников и дополнительной нагрузки на медиков, административные органы.

В рамках заседания врио военного комиссара Псковской области Сергей Середюк доложил о готовности к проведению призыва граждан на военную службу, а также о том, какие меры принимаются по недопущению распространения COVID-19 в военных комиссариатах муниципальных образований и сборном пункте области. К наиболее актуальным вопросам он отнес обеспечение необходимым количеством средств индивидуальной защиты и тестов для проведения исследования. Глава региона выразил готовность рассмотреть возможность поддержки призывных комиссий в этом вопросе.

Члены призывной комиссии региона детально рассмотрели актуальные вопросы подготовки призывных комиссий, проанализировали сложившуюся в регионе эпидемиологическую ситуацию и обсудили возможные варианты ее развития. Особое внимание было уделено вопросам проведения медицинского освидетельствования граждан, которые подлежат призыву на военную службу. По итогам обсуждения участники заседания поддержали инициативу губернатора направить в Министерство обороны Российской Федерации обращение о переносе сроков весенней призывной кампании. Напомним, что ранее предложение главы региона поддержал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан в рамках заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Тем не менее пока окончательное решение не принято, заметил Глава региона, подготовка необходимых сил и средств для организации призывной кампании будет продолжено. «Ресурсы аккумулируем, и решение будем принимать, исходя из эпидемиологической обстановки», — заметил Михаил Ведерников.

Напомним, на протяжении многих лет Псковская область успешно справлялась с поставленными задачами по весеннему и осеннему призывам. Так, осенью 2019 года на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации из региона было направлено около 600 призывников.

ИСТОЧНИК KP.RU