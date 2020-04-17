2020-04-17T17:35:31+03:00
Происшествия

Более 1 млн рублей лишились жители Островского, Себежского, Псковскрого районов и Великих Лук

Олег Томилин
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Свыше 1 млн рублей лишились жители Великих Лук, Псковского, Островского и Себежского районов, поддавшись на уловки телефонных мошенников, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 16 апреля 52-летней жительнице города Острова позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты горожанки нечистые на руку лица пытаются снять деньги. Под предлогом предотвращения их несанкционированного списания злоумышленник путем обмана завладел принадлежащими женщине деньгами в сумме 430 тысяч рублей.

В тот же день в результате аналогичных мошеннических действий житель Островского района 1964 года рождения лишился 270 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в ОМВД России по Островскому району. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.

В Великих Луках 56-летняя местная жительница после общения с лже-сотрудником банка не досчиталась на своей банковской карте 40 тысяч рублей. А еще одна великолучанка, 1957 года рождения, лишилась 211 тысяч рублей.

Жертвами нечистых на руку лиц стали также 42-летняя жительница Псковского района и 38-летняя женщина из Себежа, у которых похитили 210 тысяч рублей. Проводится расследование.

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества полиция рекомендует: «Будьте осмотрительными при общении с незнакомцами, которые выходят на контакт с вами по телефону или в Сети. Они могут представляться банковскими служащими или работниками других служб и ведомств. Не поддавайтесь на различные их уловки. И ни под каким предлогом не сообщайте им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт. В противном случае вы можете потерять свои деньги и пополнить длинный список жертв дистанционного мошенничества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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