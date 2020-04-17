Работы в сквере Народовластия в Пскове планирует закончить до конца мая

17 Апр 2020 2020-04-17T17:44:04+03:00

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Сегодня, 17 апреля, работы по реконструкции и благоустройству сквера Народовластия в Пскове проинспектировала комиссия в составе председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, заместителя сити-менеджера Валентины Зубовой и Владимира Шуляковского — архитектора, автора проекта колокола, который установят в сквере.

Напомним, сквер Народовластия расположен на пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова.

«В рамках его благоустройства планируется установка малых архитектурных форм и их облицовка, выкладка асфальта, озеленение территории и высадка деревьев», — рассказала Валентина Зубова.

По словам архитектора Владимира Шуляковского, на сегодняшний день осталось проконтролировать точность отметок для установки колокола, который полностью готов.

Как заверил подрядчик, уже концу апреля все инженерные сети будут проложены, а работы на теплотрассе по улице Волкова завершат в понедельник, 20 апреля. Все остальные работы, в том числе асфальтирование дорожек, будут закончены к концу мая.

«Вопросы, которые связаны с организацией установки памятного знака — колокола — на сегодняшний день решены. Остаётся не так много времени для того, чтобы эта площадка и основание были окончательно подготовлены для монтажа памятного колокола. Работа идёт слаженно, и я надеюсь, что в конце июня, здесь будет всё полностью подготовлено, появится возможность этот памятный знак в честь 25-летия областного Собрания депутатов установить», — сказал спикер областного парламента Александр Котов.

Кроме того, он поблагодарил депутатов Псковской городской Думы за поддержку этой идеи. 27 марта 2019 года они приняли решение о присвоении парковой зоне наименования «Сквер Народовластия».

Напомним, идея присвоить название скверу появилась в преддверии празднования 25-летия областного парламента. Ранее на этом участке, депутатами разных созывов была заложена аллея, которая получила неофициально название «Аллея Парламентаризма». Со временем некоторые деревья погибли, часть утратила декоративный вид. Чтобы поддержать традицию, заложенную предшественниками, депутаты приняли решение высадить новые деревья и установить в память об истории народовластия малую архитектурную форму — символ вечевого колокола.

ИСТОЧНИК KP.RU