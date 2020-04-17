В Псковском областном Собрании внедрили новую систему дистанционного голосования

17 Апр 2020 2020-04-17T17:53:07+03:00

Теперь псковским депутатам для участия в сессии из-за пределов Дома Советов нужен будет только ноутбук и интернет.

Изменить размер текста: A A

Новую систему для голосования для дистанционного проведения сессий Псковского областного Собрания депутатов протестировал председатель регионального парламента Александр Котов.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе Собрания, установленное программное обеспечение сохраняет все необходимые депутатам функции и позволяет выводить результаты голосования и на большой экран в зале, и в режим трансляции, чтобы обеспечить доступность информации для пользователей, которые следят за ходом заседания онлайн.

Для участия в голосовании депутатам потребуются лишь рабочие ноутбуки: областное Собрание депутатов несколько лет назад отказалось от пакета бумажных документов на заседаниях, и такой порядок депутатам привычен – новая система интегрирована в обычный интерфейс. По итогам голосования, как и прежде, будет сформирован электронный протокол, который может быть размещён на сайте.

На голосование по каждому вопросу будет отведено 20 секунд, за которые необходимо выбрать один из трёх вариантов: «за», «против» или «воздержался». Система будет доступна только авторизованным пользователям.

«Отшлифуем порядок и всё будет отлично. Очень удобно. Будем готовиться к проведению ближайшей сессии в таком режиме. Всё должно работать как часы», — отметил Александр Котов, ознакомившись с работой новой системы.

Напомним, 9 апреля предшествующая сессия областного Собрания впервые в истории регионального парламента прошла в режиме видеоконференцсвязи. Депутаты находились на удалённом доступе – в Пскове, Великих Луках и других муниципалитетах. Норма о возможности дистанционного проведения пленарных заседаний появилась в Регламенте областного Собрания депутатов в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU