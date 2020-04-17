Глава Куньинского района госпитализирован в псковскую горбольницу с подозрением на двустороннюю пневмонию

17 Апр 2020 2020-04-17T18:09:04+03:00

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Сегодня, 17 апреля, в ходе посещения губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Псковской городской больницы он навестил там госпитализированного накануне с подозрением на двустороннюю пневмонию главой Куньинского района Олегом Лебедевым.

Как сообщил глава района, у него уже взяли первый тест на коронавирус — и он оказался отрицательным.

Позднее он дал комментарий «Псковскому агентству информации», обратившись к жителям района:

«Дорогие земляки, коллеги, друзья!

Так получилось, что я немного приболел. Симптомы совсем пустяковые: кашель, насморк, небольшая температура. Тем не менее при дополнительном обследовании у меня была выявлена пневмония.

Учитывая, что сейчас в стране непростая эпидемиологическая обстановка, а мне по службе приходится контактировать со многими людьми, посчитал своим долгом обратиться к медработникам для проверки на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Естественно, сразу был госпитализирован в Псков. Моя внезапная госпитализация вызвала большой резонанс и породила много слухов. Хочу вас проинформировать из первых уст, что тест на COVID-19 дал отрицательный результат: наличие заболевания новым коронавирусом не подтвердилось. Чувствую я себя достаточно нормально для того, чтобы продолжать работать в дистанционном режиме. Постоянно нахожусь на связи.

Уважаемые земляки! Пользуясь случаем, обращаюсь к вам с большой просьбой: соблюдайте режим самоизоляции, обязательно используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства) при необходимом посещение магазинов, аптек и других объектов массового пользования. Соблюдайте социальную дистанцию. Но самое главное — помнить, что соблюдение мер безопасности — это не только ваше здоровье, это здоровье и жизнь ваших родных и близких. Будьте здоровы, не болейте!»

ИСТОЧНИК KP.RU