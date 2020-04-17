2020-04-17T18:26:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый случай заражения коронавирусной инфекций предварительно зафиксирован в Себежском районе

Олег Томилин
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В Себежском районе зарегистрирован первый предварительно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в четверг, 16 апреля, на сайте районной администрации сообщил глава муниципалитета Леонид Курсенков.

«Уважаемые жители Себежского района! Не имею никакого права не оповестить вас об эпидемиологической ситуации в районе. К глубокому сожалению, сообщаю вам о первом, подтвержденном в Себежском районе случаев заболевания COVID-19, - написал он. - Это жительница (1958 год рождения) проживающая на территории нашего района. Контакты, вызвавшие заболевание на данный момент неизвестны. Группу лиц, которая находилась в контакте с заболевшей женщиной, на данный момент отрабатывают сотрудники службы СЭС и медицинские работники».

Сегодня глава района опубликовал новое обращение: «У нас появился первый пациент с условно подтверждённым положительным результатом на коронавирус.

В настоящее время медики проводят необходимые исследования в части подтверждения либо опровержения первичного положительного теста у заболевшего пациента.

Органы муниципальной власти и медицинские работники занимаются установлением контактов заболевшего лица и их текущего местопребывания.

Часть этих лиц уже выявлена, с ними проводятся необходимые мероприятия по установлению состояния их здоровья.

В местах жительства выявленных контактов и на окружающей территории в ближайшее время будут проведены работы по санитарной обработке помещений и объектов.

В связи с вышеизложенным Администрация Себежского района настоятельно просит жителей и гостей района соблюдать максимально возможную степень самоизоляции. Не покидайте своих домов и квартир без существенных на то оснований.

Носите маски и соблюдайте безопасную социальную дистанцию.

Мойте руки и лицо после посещения общественных территорий.

Через два дня верующие люди нашего района будут отмечать праздник Пасхи.

В этой связи напоминаем, что в соответствии с указом губернатора Псковской области от 13.04.2020 №48-УГ, жители области обязаны временно НЕ ПОСЕЩАТЬ объекты (помещения) религиозных организаций, за исключением персонала и служителей этих организаций».

ИСТОЧНИК KP.RU

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