Опубликована раскладка по заболеваемости коронавирусом в районах Псковской области

17 Апр 2020 2020-04-17T21:59:30+03:00

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В Псковской области по данным на вечер пятницу, 17 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 45. Еще у 2 пациентов коронавирусная инфекция предварительно подтверждена. Такие данные содержатся в официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Число выздоровевших и умерших с диагнозом COVID-19 в регионе не изменилось — 8 к 5. Общее число проведенных тестов — 5007.

При этом сегодня была опубликована свежая раскладка по подтвержденным случаям заболевания коронавирусом в Псковской области:

Псков — 28

Псковский район — 6

Дедовичский район — 4

Гдовский район — 2

Великие Луки — 1

Плюсский район — 1

Пустошкинский район — 1

Пыталовский район — 1

Себежский район — 1

ИСТОЧНИК KP.RU