Опубликована раскладка по заболеваемости коронавирусом в районах Псковской области
В Псковской области по данным на вечер пятницу, 17 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 45. Еще у 2 пациентов коронавирусная инфекция предварительно подтверждена. Такие данные содержатся в официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
Число выздоровевших и умерших с диагнозом COVID-19 в регионе не изменилось — 8 к 5. Общее число проведенных тестов — 5007.
При этом сегодня была опубликована свежая раскладка по подтвержденным случаям заболевания коронавирусом в Псковской области:
Псков — 28
Псковский район — 6
Дедовичский район — 4
Гдовский район — 2
Великие Луки — 1
Плюсский район — 1
Пустошкинский район — 1
Пыталовский район — 1
Себежский район — 1
ИСТОЧНИК KP.RU