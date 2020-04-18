2020-04-18T08:56:53+03:00
Коронавирус Covid-19

6-й пациент с коронавирусом умер в Псковской области

Олег Томилин
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По словам губернатора Псковской области, осложнения здоровья - не приговор при COVID-19: минимум 4 человека с серьезными осложнениями в регионе выздоровели.По словам губернатора Псковской области, осложнения здоровья - не приговор при COVID-19: минимум 4 человека с серьезными осложнениями в регионе выздоровели.
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В Псковской области умер еще один — 6-й по счету — пациент с коронавирусной инфекцией: пожилая женщина. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«С сожалением сообщаю, что сегодня добавился ещё один летальный случай. Пожилая женщина (78 лет) билась с заболеванием почти 18 дней, но возраст и цирроз печени... В настоящее время 3 человека находятся в тяжёлом состоянии. Есть подтверждённые случаи из Великих Лук, Пыталовского района, Себежского района», — написал глава области.

При этом он заметил, что «на практике видно, что многое зависит от времени поступления пациента в больницу, и осложнения – это не приговор». Так, по словам губернатора, среди выздоровевших есть как минимум четверо, у кого были сложные сопутствующие заболевания: хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхит курильщика, серьёзная гипертония.

«Ситуация развивается по прогнозируемому сценарию, но остаётся сложной. Поэтому призываю воздержаться от нарушения режима самоизоляции в эти выходные и оставаться дома», — добавил губернатор.

Согласно приведенной им в этом посте статистике, в регионе насчитывается 42 подтвержденных случая заражения коронавирусом COVID-19, 3 человека предположительно инфицированы. Госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на инфекцию 33 человека. За все время пандемии 9 человек выздоровели и 6 умерли. Всего проведено 5241 тест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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