В Псковской области приняты очередные поправки в коронавирусный указ, регламентирующие ношение защитных масок

18 Апр 2020 2020-04-18T10:22:59+03:00

Теперь носить маски на улице, где можно соблюдать социальную дистанцию, не обязательно. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В пятницу, 17 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес очередные изменения в свой указ от 15 парта №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Эти поправки регламентируют ношение защитных масок на период пандемии. Согласно принятому документу, граждане в Псковской области обязаны носить маски или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, на работе при одновременном нахождении в помещении более одного человека, а также в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра. В иных случаях ношение масок не требуется.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном региональном портале правовой информации >>>

ИСТОЧНИК KP.RU