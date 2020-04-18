2020-04-18T11:43:54+03:00
Происшествия

Ночью в Печорском районе полицейские спасли из горящей машины попавшего в ДТП водителя незадолго до взрыва

Олег Томилин
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Авария на дороге Печоры - Старый Изборск могла бы закончится трагедией, если бы не бросившиеся на помощь сотрудники полиции.Авария на дороге Печоры - Старый Изборск могла бы закончится трагедией, если бы не бросившиеся на помощь сотрудники полиции.
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Сегодня ночью в Печорском районе произошло ДТП, которое могло бы пополнить статистику смертельных аварий, если бы не оказавшиеся рядом сотрудники полиции.

Как сообщает газета «Печорская правда», авария произошла на 20-м км автодороги Печоры - Старый Изборск: водитель автомобиля ВАЗ-21213 «Нива», двигавшийся в сторону Старого Изборска при повороте к Мальской долине, не уступил дорогу ехавшему в сторону Печор автомобилю Renault Logan.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по счастливой случайности рядом с местом ДТП оказались находившиеся при исполнении сотрудники МО МВД России «Печорский»: старший оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Александр Волков и участковый уполномоченный полиции Иван Кекин.

Именно благодаря вовремя подоспевшим стражам порядка люди, оказавшиеся зажатыми в транспортных средствах, были спасены, поскольку произошло возгорание автомашины «Рено». Оценив ситуацию, сотрудники поняли, что в машине установлено газовое оборудование, и приняли решение самостоятельно извлекать пострадавших.

Когда люди были вне опасности, иномарка уже была объята пламенем, а затем газовый баллон взорвался.

До приезда медиков полицейские оказывали участникам аварии первую помощь.

Водитель Renault, по предварительным данным, в результате столкновения получил переломы ног и рёбер. Также травмы получили две пассажирки ВАЗа и пассажир «Рено». В свою очередь водитель «Нивы» — мужчина 1936 года рождения — серьёзных травм не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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