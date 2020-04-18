Опубликована статистика по заболеваемости коронавирусом в Псковской области на утро 18 апреля

18 Апр 2020 2020-04-18T14:36:01+03:00

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В официальном канале по ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Псковской области утром 18 апреля опубликовали свежую пандемическую статистику.

Во-первых, были скорректированы данные по подтвержденным случаям инфицирования COVID-19 — указано, что всего в регионе было зарегистрировано 42 случая (накануне вечером ошибочно была указана цифра 45).

Во-вторых, относительно данных на вечер пятницы, 17 апреля, добавилось по одному умершему и выздоровевшими пациенту — теперь их 6 и 9 соответственно (эти данные уже приводил в своем посте накануне вечером губернатор Михаил Ведерников).

Госпитализировано с подозрением на коронавирусную инфекцию 37 человек, проведен 5241 тест.

Также приводится актуальная статистика распространения заболевания по муниципалитетам:

город Псков - 25;

Псковский район - 6;

Дедовичи - 3;

Островский район - 1;

Плюсский район - 1;

Пыталовский район - 1;

Великие Луки - 1;

Гдовский район - 2;

Себежский район - 1;

Стругокрасненский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU