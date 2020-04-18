Опубликована статистика по заболеваемости коронавирусом в Псковской области на утро 18 апреля
В официальном канале по ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Псковской области утром 18 апреля опубликовали свежую пандемическую статистику.
Во-первых, были скорректированы данные по подтвержденным случаям инфицирования COVID-19 — указано, что всего в регионе было зарегистрировано 42 случая (накануне вечером ошибочно была указана цифра 45).
Во-вторых, относительно данных на вечер пятницы, 17 апреля, добавилось по одному умершему и выздоровевшими пациенту — теперь их 6 и 9 соответственно (эти данные уже приводил в своем посте накануне вечером губернатор Михаил Ведерников).
Госпитализировано с подозрением на коронавирусную инфекцию 37 человек, проведен 5241 тест.
Также приводится актуальная статистика распространения заболевания по муниципалитетам:
город Псков - 25;
Псковский район - 6;
Дедовичи - 3;
Островский район - 1;
Плюсский район - 1;
Пыталовский район - 1;
Великие Луки - 1;
Гдовский район - 2;
Себежский район - 1;
Стругокрасненский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU