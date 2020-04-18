2020-04-18T18:43:22+03:00
Общество

На Пасху в Псковской области ожидается облачная погода и до +10 градусов

Олег Томилин
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В воскресенье, 19 апреля, когда будет праздноваться Пасха, на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также в воскресенье в области ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью -3…+2 гр. С, днем +5…+10 гр. С.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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