Епископ Великолукский и Невельский Сергий провел пасхальную службу в Вознесенском соборе Великих Лук

19 Апр 2020 2020-04-19T11:09:47+03:00

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В ночь, с 18 на 19 апреля 2020 года, в православный праздник Светлого Христова Воскресения, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Пасхальные богослужения - крестный ход, Пасхальную заутреню и праздничную Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в великолукской епархии, богослужение началось с совершения полунощницы с каноном Великой субботы, во время которой Плащаница из центра собора была перенесена на престол. Затем начался Пасхальный крестный ход, который в этом году прошел внутри храма.

В связи с тем, что в этом году из-за коронавирусной инфекции прихожание не могли посетить храм, прямая трансляция богослужения велась в соцсети «Вконтакте» в сообществах Великолукской телерадиокомпании, Великолукской епархии, сайта «Луки.ру», Русского радио Великие Луки, а также в инстаграм-аккаунте ООО «ВТРК».

Напомним, что Воскресение Иисуса Христа — центральное событие всей Священной истории, самый первый и главный христианский праздник. Пасха всегда празднуется в воскресенье и поэтому приходится не на определенное число, а на разные даты. Русская Православная Церковь живет по-особому, юлианскому календарю и по нему же вычисляет день празднования Пасхи: православные отмечают Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния, после дня весеннего равноденствия.

В пасхальные дни христиане приветствуют друг друга радостным победным восклицанием: «Христос Воскресе!» При этом с апостольских времен принято целование. По традиции верующие дарят друг другу красные яйца. Предание говорит, что этот обычай берет свое начало от равноапостольной Марии Магдалины, которая поднесла императору Тиверию красное яйцо с приветствием «Христос Воскресе!» Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в самых недрах его, окрашенное красной краской, оно знаменует возрождение Кровью Иисуса Христа.

Праздник Пасхи празднуется в продолжение тридцати девяти дней. Особенно торжественно совершается служба в первые семь дней - на Светлой седмице. Все эти дни царские врата открыты, символически указывая, что Спаситель Своим воскресением открыл нам Царство Небесное. После завершения дней празднования святой Пасхи, на сороковой день после нее, Церковь празднует Вознесение Господне. Таким образом, праздник Вознесения всегда приходится на четверг шестой недели после Пасхи. В этот день воспоминается, как Господь Иисус Христос, пообещав Своим ученикам и апостолам неотступно невидимо пребывать с ними, телесно вознесся от них на небо.

ИСТОЧНИК KP.RU