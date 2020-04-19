Большинство читателей телеграм-канала «Псковские новости» в время самоизоляции «пашут, как папа Карло»

19 Апр 2020 2020-04-19T11:29:19+03:00

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Телеграм-канал «Медиахолдинга Псковской области» «Псковские новости» провел опрос своих читателей о том, как они переносят режим самоизоляции.

На выбор было предложено 4 варианта ответа, и самым популярным — с результатом 39 % — стал ответ «Какая самоизоляция: пашу как папа Карло». Чуть меньше — 33 % респондентов — ответили «Спокойно. Дома хорошо».

Еще 15 % проголосовавших ответили, что «нервничают», вынужденно сидя дома. А оставшиеся 13 % проголосовавших режима самоизоляции, видимо, и не заметили: они выбрали вариант ответа «Самоизоляция? Да все как обычно».

В опросе приняли участие 188 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU