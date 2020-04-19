В Псковской области за минувшие сутки еще у 10 человек подтвердилось заражение коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T14:20:28+03:00

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В Псковской области по данным на утро 19 апреля по сравнению с данными за минувшие сутки прибавилось еще 10 человек, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных в регионе с момента начала пандемии теперь составляет 52. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Пациентов с подозрением на коронавирус на данный момент в регионе 2. За все время развития пандемии в Псковской области выздоровели 9 человек, а умерли 6. По данным на утро 19 апреля проведено 5380 тестов.

Также в официальном канале приведена официальная статистика по заболеванию, которая показывает, что сразу на 4 зараженных прибавилось в Великих Луках, где до последнего времени был обнаружен лишь один пациент с COVID-19:

Город Псков-30

Псковский район-6

Дедовичи-3

Новоржевский район - 1

Островский район-1

Плюсский район-1

Пыталовский район-1

Великие Луки -5

Гдовский район-2

Себежский район-1

Стругокрасненский район-1

ИСТОЧНИК KP.RU