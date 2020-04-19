В Псковской области за минувшие сутки еще у 10 человек подтвердилось заражение коронавирусом
В Псковской области по данным на утро 19 апреля по сравнению с данными за минувшие сутки прибавилось еще 10 человек, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных в регионе с момента начала пандемии теперь составляет 52. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.
Пациентов с подозрением на коронавирус на данный момент в регионе 2. За все время развития пандемии в Псковской области выздоровели 9 человек, а умерли 6. По данным на утро 19 апреля проведено 5380 тестов.
Также в официальном канале приведена официальная статистика по заболеванию, которая показывает, что сразу на 4 зараженных прибавилось в Великих Луках, где до последнего времени был обнаружен лишь один пациент с COVID-19:
Город Псков-30
Псковский район-6
Дедовичи-3
Новоржевский район - 1
Островский район-1
Плюсский район-1
Пыталовский район-1
Великие Луки -5
Гдовский район-2
Себежский район-1
Стругокрасненский район-1
ИСТОЧНИК KP.RU