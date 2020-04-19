2020-04-19T18:52:54+03:00
Политика

Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области по случаю празднования Пасхи в «исключительных обстоятельствах»

Олег Томилин
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Изображение: instagram.com/m.v_007Изображение: instagram.com/m.v_007
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видеопоздравление жителей региона по случаю празднования главного православного праздника - Пасхи, которая в этом году проходит в беспрецедентных условиях карантина и закрытия храмов для прихожан из-за распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона сказал в своем обращении:

«Дорогие друзья, уважаемые жители и гости Псковской области!

Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи.

Непростые времена принесли с собой перемены, которые требуют от каждого из нас ответственности, особенно внимательного отношения к себе и своим близким, терпения и послушания.

Сегодня все мы встречаем праздник в непривычных, даже в исключительных обстоятельствах. Но это вынужденный шаг, который помогает нам обезопасить не только себя, но и всех наших родных и близких. Это решение, которое продиктовано заботой и необходимостью. Я призываю всех вас отнестись к этому как к новому испытанию, которое с Божьей помощью мы должны с достоинством и смирением пройти вместе.

Друзья! Поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы все беды и невзгоды обходили стороной, чтобы у вас всегда были физические и душевные силы на созидательный труд во благо семьи, Псковской области и всей нашей любимой родины. Успехов в добрых делах! Христос воскресе!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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