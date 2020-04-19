Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области по случаю празднования Пасхи в «исключительных обстоятельствах»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видеопоздравление жителей региона по случаю празднования главного православного праздника - Пасхи, которая в этом году проходит в беспрецедентных условиях карантина и закрытия храмов для прихожан из-за распространения коронавирусной инфекции.
Глава региона сказал в своем обращении:
«Дорогие друзья, уважаемые жители и гости Псковской области!
Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи.
Непростые времена принесли с собой перемены, которые требуют от каждого из нас ответственности, особенно внимательного отношения к себе и своим близким, терпения и послушания.
Сегодня все мы встречаем праздник в непривычных, даже в исключительных обстоятельствах. Но это вынужденный шаг, который помогает нам обезопасить не только себя, но и всех наших родных и близких. Это решение, которое продиктовано заботой и необходимостью. Я призываю всех вас отнестись к этому как к новому испытанию, которое с Божьей помощью мы должны с достоинством и смирением пройти вместе.
Друзья! Поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы все беды и невзгоды обходили стороной, чтобы у вас всегда были физические и душевные силы на созидательный труд во благо семьи, Псковской области и всей нашей любимой родины. Успехов в добрых делах! Христос воскресе!»
ИСТОЧНИК KP.RU