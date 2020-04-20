Сегодня в Псковской области ожидается облачная погода и до +10 градусов

20 Апр 2020 2020-04-20T09:41:45+03:00

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Сегодня, 20 апреля, на территрии Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также сегодня ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление.

Температура по области: ночью -3…+2 гр. С, днем +5…+10 гр. С.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

ИСТОЧНИК KP.RU