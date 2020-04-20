Число инфицированных коронавирусом в Псковской области выросло до 58 человек, пандемия охватила уже 13 муниципалитетов
По данным на утро 20 апреля в Псковской области число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 человек относительно вечера воскресенья — до 58. Такие данные приводит официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.
С подозрением на COVID-19 сейчас госпитализированы 2 человека. За все время пандемии умерли 6 пациентов с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 9.
Всего проведено 5528 тестов.
Кроме того, расширяется география распространения инфекции по территории Псковской области. Сейчас заболевшие зафиксированы уже в 13 муниципалитетах из 26. Количество заболевших между ними распределено следующим образом:
Город Псков-31
Псковский район-6
Дедовичи-3
Новоржевский район - 1
Островский район-1
Плюсский район-1
Пыталовский район-2
Великие Луки -5
Гдовский район-2
Себежский район-1
Струго-Красненский район-2
Опочецкий район-1
Печорский район-2
ИСТОЧНИК KP.RU