Число инфицированных коронавирусом в Псковской области выросло до 58 человек, пандемия охватила уже 13 муниципалитетов

20 Апр 2020 2020-04-20T09:53:51+03:00

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По данным на утро 20 апреля в Псковской области число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 человек относительно вечера воскресенья — до 58. Такие данные приводит официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

С подозрением на COVID-19 сейчас госпитализированы 2 человека. За все время пандемии умерли 6 пациентов с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 9.

Всего проведено 5528 тестов.

Кроме того, расширяется география распространения инфекции по территории Псковской области. Сейчас заболевшие зафиксированы уже в 13 муниципалитетах из 26. Количество заболевших между ними распределено следующим образом:

Город Псков-31

Псковский район-6

Дедовичи-3

Новоржевский район - 1

Островский район-1

Плюсский район-1

Пыталовский район-2

Великие Луки -5

Гдовский район-2

Себежский район-1

Струго-Красненский район-2

Опочецкий район-1

Печорский район-2

ИСТОЧНИК KP.RU