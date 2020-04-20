Сотрудники псковского наркоконтроля будут целую неделю публиковать видеоуроки для утренних зарядок

20 Апр 2020 2020-04-20T10:36:49+03:00

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В Псковской области с 20 по 26 апреля будет проходить акция «Зарядка со стражем порядка»: каждый день в группе «Антинаркотическое добровольчество УКОН УМВД России по Псковской области» в соцсети «Вконтакте» будут выходить видеоматериалы, в которых представлен комплекс физических упражнений утренней зарядки. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, видеоуроки будут записывать сотрудники подразделений регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков.

Также сообщается, что эту акцию танцевальными флешмобами поддержат волонтеры антинаркотического движения.

Подобные акции пройдут и в других регионах страны для поддержки граждан, находящихся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU