На МАПП «Убылинка» задержали петербуржца с контрабандой культурных ценностей на сумму в 247 тысяч рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T10:52:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области на МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе, который находится на трассе Псков - Рига, задержали петербуржца, который на пассажирском автобусе возвращался в Россию с контрабандой культурных ценностей в крупном размере. Уголовное дело в отношении мужчины 1981 года рождения следственное отделение ОМВД России по Пыталовскому району уже направило в суд.

В ходе расследования было установлено, что житель Санкт-Петербурга во Франции приобрел предметы, обладающие признаками культурной ценности, и решил без соблюдения установленных законом правил ввезти их в Российскую Федерацию для дальнейшей продажи.

На пассажирском автобусе он прибыл на таможенный пункт МАПП «Убылинка». Там в ходе таможенного досмотра у него в багаже был обнаружен незадекларированный товар — произведения декоративно-прикладного искусства, предметы отправления религиозного культа и монеты, в том числе наборы столовых приборов, шкатулки для украшений, распятие настенное, часы карманные, монеты ряда европейских государств конца ХVIII - начала XX веков.

Таким образом, обвиняемый умышленно совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества культурных ценностей на общую сумму 247 352 рубля, что является крупным размером.

Ответственность за это деяние предусмотрена частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Теперь после рассмотрения данного уголовного дела свой вердикт вынесет Пыталовский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU