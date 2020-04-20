В Псковском районе и Великих Луках изъяли фальшивые купюры
В Великих Луках и Псковском районе выявлены банкноты с признаками подделки, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.
В Великих Луках фальшивую пятитысячную купюру 15 апреля обнаружили в финансовом учреждении. По имеющимся сведениям, она поступила туда в выручке одного из местных магазинов.
А в деревне Борисовичи Псковского района 14 апреля тысячерублевая поддельная купюра была обнаружена в магазине.
По данным фактам проводятся проверки.
В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
Важно помнить, что если при получении банкноты у граждан возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае нельзя пытаться ее сбыть, так как подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU