В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже
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В воскресенье, 19 апреля, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что в Пскове из магазина на улице Юбилейной совершена кража.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове», сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли по вызову и задержали 46-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU