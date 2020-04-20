В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

20 Апр 2020 2020-04-20T11:32:04+03:00

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В воскресенье, 19 апреля, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что в Пскове из магазина на улице Юбилейной совершена кража.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове», сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли по вызову и задержали 46-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU