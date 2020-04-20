Из 16 выявленных за выходные в Псковской области пациентов с коронавирусом по двое - работники продуктовых сетей и медсестры

20 Апр 2020 2020-04-20T12:41:40+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что до пика заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе еще 2-3 недели, «и сейчас начинается самый сложный этап борьбы» с этой болезнью. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте, комментируя свежую статистику по развитию пандемии.

«Рост числа подтверждённых случаев продолжает ускоряться. За выходные добавились 16 пациентов, среди них 2 работника сетей продуктовых магазинов и 2 медсестры. У всех нововыявленных среднее и удовлетворительное состояние, — написал Михаил Ведерников. — Из предыдущих случаев 4 человека находятся в тяжёлом состоянии, у одного – из-за сопутствующего заболевания (рак), трое других подключены к ИВЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU