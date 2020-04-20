21 апреля в Псковской области потеплеет до +13 градусов, но возможен небольшой дождь
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Во вторник, 21 апреля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем местами возможен небольшой дождь. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Также завтра ожидается северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и высокое атмосферное давление.
Температура по области: ночью -3…+2 градуса Цельсия, днем +8…+13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU