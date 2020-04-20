Жители 5 районов Псковской области лишились совокупно полумиллиона рублей из-за телефонных мошенников

20 Апр 2020 2020-04-20T13:02:48+03:00

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За прошедшие несколько дней ряд жителей Пскова, Великих Лук, Псковского, Бежаницкого и Локнянского районов поддались на ухищрения телефонных мошенников, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 17 апреля 41-летней жительнице поселка Бежаницы позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги и якобы для защиты ее накоплений обманом получил идентификационные данные ее карты. В результате со счета женщины было списано 155 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В тот же день в результате аналогичных мошеннических действий 54-летняя жительница Псковского района лишилась 95 тысяч рублей. В настоящее время по данному акту проводится проверка.

А в Пскове пенсионерка 1964 года рождения после общения с лже-сотрудником банка не досчиталась на своих банковских картах 86 тысяч рублей. Еще одна пенсионерка — жительница Локнянского района 1949 года рождения — лишилась 46 тысяч рублей.

В областном центре 68-летней горожанке позвонил неизвестный и под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные лекарственные средства завладел ее деньгами в сумме 42 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Наконец, еще двое пожилых людей из Пскова и Великих Лук 17 апреля доверились мнимым доброжелателям. Это стоило им в общей сложности около 19 тысяч рублей. Ведется расследование.

Всего же за эти несколько дней мошенники лишили доверчивых граждан около полумиллиона рублей. Причем, большинство из потерпевших - пенсионеры.

«К сожалению, вал преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, как видим, не снижается. По-прежнему иные наши сограждане забывают об элементарных правилах безопасности. При общении с незнакомцами, которые выходят на контакт с вами по телефону или в сети, они теряют бдительность и сообщают злоумышленникам свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт. И это соответственно приводит к очень неприятным для них последствиям», — отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU