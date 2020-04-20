Заключен контракт на ремонт 8 км Палкинского шоссе в Псковской районе до 10 августа

20 Апр 2020 2020-04-20T13:20:00+03:00

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ГБУ ПО «Псковавтодор» заключил контракт с ООО «Дорстройсервис» на ремонт автомобильной дороги Псков – Кислово – Палкино в Псковском районе протяженностью 8 км. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, сумма контракта составила 83,8 млн рублей. Средства на ремонт выделены из областного бюджета.

На эти деньги будут выполнены следующие работы: срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования на глубину до 5 см, устройство основания дороги из щебня, трех слоев асфальтобетонного покрытия (нижний, выравнивающий и верхний), устранение просадок и укрепление обочин, укрепление прибровочной части обочин засевом трав, ремонт пересечений и примыканий, автобусной остановки с обустройством пандуса, металлического автопавильона со скамьей и урной, нанесение дорожной разметки.

Согласно требованиям контракта, работы должны быть завершены до 10 августа 2020 года.

Отметим, указанная дорога относится к IV технической категории с двухполосным движением, ширина проезжей части – 7 метров, ширина обочин - от 1,5 до 3,5 метров. Объект включен в региональный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU