Жителя Новосокольников приговорили к 180 часам обязательных работ за кражу 2 бутылок водки

20 Апр 2020 2020-04-20T14:01:07+03:00

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Новосокольнический районный суд приговорил 30-летнего местного жителя к 180 часам обязательных работ за кражу 2 бутылок водки по 0,7 литра каждая из магазина «Пятерочка».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре Новосокольнического района, мужчину признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В суде было установлено, что 15 января около 16:35 мужчина, будучи пьяным, пришел в магазин за порцией добавки, но при этом у него не было денег на покупку алкоголя. Поэтому он взял со стеллажа 2 бутылки водки «Архангельская северная выдержка» общей стоимостью 482 рублей 96 копеек и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU