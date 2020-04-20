Районная прокуратура добилась погашения Новосокольнической больницей задолженности перед IT-подрядчиком

20 Апр 2020 2020-04-20T14:12:10+03:00

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Прокуратура Новосокольнического района добилась погашения ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница» задолженности перед ООО «СВАН-Информ» в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в надзорном органе, в ходе проверки исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд прокуратура установила, что между больницей и указанным подрядчиком 21 ноября 2018 годы был заключен контракт № 646 на сумму 200 000 рублей на оказание услуг по сопровождению Региональной информационно-аналитической медицинской системы Псковской области на созданной базе программного обеспечения РИАМС ПО.

В нарушение пункта 2.3 контракта ГБУЗ «Новосокольническая районная больница» оплату по факту оказания услуг производила несвоевременно. На момент проверки имелась задолженность по контракту в размере 100 000 рублей.

В адрес руководителя учреждения внесено представление о принятии конкретных мер по устранению выявленных нарушений.

В настоящее время выявленное нарушение устранено, задолженность по контракту погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU