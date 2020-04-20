В Локне полиция раскрыла кражу велосипеда

20 Апр 2020 2020-04-20T14:51:30+03:00

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В Локне из подъезда дома по улице Никифоровой был похищен оставленный там без присмотра велосипед. Полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий установила подозреваемого — им оказался безработный местный житель 1987 года рождения.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, похищенный велосипед у него изъят, мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В УМВД в связи с этим случаем отметили, что с приходом весенне-летнего периода противоправных деяний подобного рода в городах и районах области становится все больше. В связи с этим полиция настоятельно рекомендует владельцам велосипедов не оставлять их без присмотра, использовать средства защиты от угона, хранить его дома или в закрытых помещениях.

«Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где пропал велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых лиц», — добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU