Сегодня в Пскове участок улицы Индустриальной закроют для движения автотранспорта

20 Апр 2020 2020-04-20T15:36:36+03:00

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Администрация города Пскова информирует жителей, что в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной с 19:00 20 апреля до 8:00 21 апреля временно закрывается для движения автотранспорта участок улицы Инженерной в районе дома №8.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, в качестве объезда определены: улица Индустриальная, улица Ипподромная, Ипподромный проезд.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят, заранее выбирать пути объезда, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU