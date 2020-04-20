Еще один случай заболевания коронавирусом зафиксирован у приехавших в северо-восточные районы Псковской области из Санкт-Петербурга

20 Апр 2020 2020-04-20T16:04:56+03:00

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В Стругокрасненском районе зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией у вернувшегося в муниципалитет с работы в Санкт-Петербурге местного жителя.

Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте Плюсского района со ссылкой на данные Стругокрасненской межрайонной больницы [ее филиал действует и в Плюсском районе — КП-Псков], житель стругокрасненской деревни Пятчино приехал домов с работы в Санкт-Петербурге 12 апреля, а уже 14-го у него появился насморк и он обратился в поликлинику при районной больнице за больничным листом.

Поскольку он приехал в поликлинику перед самым закрытием — около 15:00 — кроме медсестры и терапевта мужчина ни с кем не контактировал.

Сейчас по всей поликлинике проводится обязательная усиленная дезинфекция, а все сотрудники проинструктированы и имеют все необходимые средства индивидуальной защиты.

Мужчине было предписано самоизолироваться на дома, он находится под медицинским наблюдением, у него взяли мазки на COVID-19. Постепенно состояние пациента ухудшалось, у него появилась температура и признаки кишечной инфекции, но от предложенной госпитализации мужчина отказался.

А накануне, 19 апреля, пришли результаты теста на коронавирус, которые оказались положительными. В этот же день пациент был эвакуирован на скорой в стационар в Пскове — вместе с двумя контактными родственниками.

Сегодня, 20 апреля, запланирована заключительная дезинфекция дома госпитализированных.

Отметим, ранее — 30 марта — из деревни Которск Плюсского района в Псковскую городскую больницу, на базе которой развернут региональный covid-центр, была доставлена пожилая женщина, прописанная в Санкт-Петербурге. Первый тест на COVID-19 у нее дал отрицательный результат, второй оказался положительным.

При этом предположительно, женщина заболела при контакте с заразившимся коронавирусной инфекцией в условиях стационара, хотя официальных данных нет и проводится расследование, отметили в Стругокрасненской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU