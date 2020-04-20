В Псковской области сдан в эксплуатацию первый в 2020 году объект по дорожному нацпроекту

20 Апр 2020 2020-04-20T18:24:41+03:00

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«Спецдор 60» выполнил работы на участке дороги Логозовичи – Тупы – Корлы в Псковском районе. Ремонт дорожного покрытия прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Протяженность отремонтированного участка составила 1,5 км, в него вошли деревни Макарино и Перелазово.

Подрядная организация расчистила полосу отвода от кустарника и мелколесья, сняла деформированное асфальтобетонное покрытие и заасфальтировала дорогу. Кроме того, был выполнен ремонт посадочной площадки автобусной остановки.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия из асфальтобетона составляет 4 года, на нижний слой – 5 лет, на укрепление обочин - 3 года.

Согласно контракту с администраций Псковского района этот же подрядчик выполнит ремонт еще 4 участков дорог в муниципалитете: центральной улицы деревни Москота Карамышевской волости длиной 530 метров, 800 метров дороги от трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Куземкино – Краколье до дороги Чужбино – Теребище в Серединкой волости и 2 км дороги от федеральной трассы до железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости.

Всего на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Псковский район получил 33,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU