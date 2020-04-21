2020-04-21T09:02:09+03:00
Экономика

В Псковской области из-за нарушения санитарных мер запретили работу «наливаек»

Олег Томилин
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На многочисленные «наливайки» граждане жаловались еще и до пандемии COVID-19.На многочисленные «наливайки» граждане жаловались еще и до пандемии COVID-19.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 20 апреля, очередными поправками в свой указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 запретил работу так называемых «наливаек» — точек продажи спиртого, обычно располагающихся в жилых домах.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе региональной администрации, в новой редакции указа содержится запрет на розничную продажу разливного пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (в том числе из транспортной заводской упаковки (кеги) путем их упаковки в первичную потребительскую тару: полиэтиленовую бутылку или стеклянную тару) в объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах. Действие этой нормы также распространяется на заведения в пристроенных, встроенных, встроено-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов.

Также дополнительные изменения внесены в указ губернатора № 49-УГ, в котором указан перечень органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: контролировать исполнение запрета на работу «наливаек» наравне с полицией поручено региональному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Михаил Ведерников в Инстаграме так прокомментировал свое решение: «Мы делаем всё возможное, чтобы в это непростое время поддерживать все без исключения сферы бизнеса в Псковской области. Нет ничего плохого и в продаже алкогольных напитков на розлив, если процесс организован в соответствии с законом и здравым смыслом. Однако сейчас число жалоб на наливайки и разливайки (а на них жители региона активно жаловались и до коронавируса) превысило все разумные пределы. По всем каналам идёт шквал сообщений о нарушениях или полном игнорировании требований санитарно-эпидемиологической безопасности в таких заведениях. Что ещё хуже – владельцы принципиально отказываются от какого-либо диалога, не слышат ни самих жителей, ни контролирующие органы. Итог логичен, предсказуем и закономерен. С сегодняшнего дня работа наливаек в Псковской области запрещена на период реализации мероприятий по противодействию коронавирусу. Всех предупреждали неоднократно, так что без обид».

ИСТОЧНИК KP.RU

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