Число подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Псковской области выросло до 62
В Псковской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 к утру 21 апреля выросло до 62 (+4 относительно данных за 20 апреля). Свежую статистику опубликовал официальный региональный канал по ситуации с коронавирусом.
При этом с подозрением на наличие инфекции сейчас в регионе госпитализирован только 1 человек. За все время пандемии в Псковской области умерли с подтвержденным коронавирусом 6 человек, а 9 — выздоровели. Проведено 5813 тестов.
Также опубликована обновленная раскладка по количеству выявленных случаев инфицирования в муниципалитетах:
Город Псков - 33
Псковский район - 6
Дедовичи - 3
Новоржевский район - 1
Островский район - 1
Плюсский район - 1
Пыталовский район - 2
Великие Луки - 5
Гдовский район - 2
Себежский район - 1
Стругокрасненский район - 2
Опочецкий район - 1
Печорский район - 2
Пустошкинский район - 2
ИСТОЧНИК KP.RU