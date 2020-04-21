Число подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Псковской области выросло до 62

21 Апр 2020 2020-04-21T10:12:41+03:00

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В Псковской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 к утру 21 апреля выросло до 62 (+4 относительно данных за 20 апреля). Свежую статистику опубликовал официальный региональный канал по ситуации с коронавирусом.

При этом с подозрением на наличие инфекции сейчас в регионе госпитализирован только 1 человек. За все время пандемии в Псковской области умерли с подтвержденным коронавирусом 6 человек, а 9 — выздоровели. Проведено 5813 тестов.

Также опубликована обновленная раскладка по количеству выявленных случаев инфицирования в муниципалитетах:

Город Псков - 33

Псковский район - 6

Дедовичи - 3

Новоржевский район - 1

Островский район - 1

Плюсский район - 1

Пыталовский район - 2

Великие Луки - 5

Гдовский район - 2

Себежский район - 1

Стругокрасненский район - 2

Опочецкий район - 1

Печорский район - 2

Пустошкинский район - 2

ИСТОЧНИК KP.RU