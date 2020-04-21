2 человека пострадали в ДТП на Октябрьском проспекте в Великих Луках

21 Апр 2020 2020-04-21T10:21:33+03:00

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ДТП, в котором пострадали 2 человека, произошло 20 апреля около 17:10 в Великих Луках на Октябрьском проспекте возле дома 43/10.

52-летний водитель Renault Duster не уступил дорогу встречному потому, в результате чего в него врезались Volkswagen Passat, которым управлял 27-летний мужчина, а также Renault Kaptur под управлением 21-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель Renault Duster получил ушибы и ссадины, а его 45-летняя пассажирка была доставлена в больницу с ушибами позвоночника. Все участники ДТП находились в трезвом состоянии, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU